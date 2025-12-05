Her er de ti mest googlede spillene i 2025
Det er tid for listesesongen, når alle vil avsløre hvordan det gikk i året som nå går mot slutten.
Året nærmer seg med stormskritt slutten, noe som selvfølgelig betyr lister av alle slag. I går avslørte Microsoft hvilken tredjepartstittel som tiltrakk seg flest Game Pass-abonnenter i løpet av året, og nå benytter Google anledningen til å fortelle oss hvilke spill vi søkte etter i 2025.
Det viser seg at Sverige har hatt et veldig bra år, med fire av de ti mest googlede spillene fra det nordiske landet, inkludert de to øverste plassene på listen :
Med tanke på hvordan året har utfoldet seg, virker denne listen ganske forutsigbar, selv om vi kanskje hadde forventet at alt snakket, spekulasjonene og forsinkelsene rundt Grand Theft Auto VI skulle lande den i det minste på topp 5. Hva synes du om listen? Ser listen omtrent ut som du forventet?