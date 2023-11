Her er den animerte åpningen av Sonic Dream Team

HQ

Sonic Superstars er ikke det eneste spillet med Segas hurtigløpende pinnsvin vi kan glede oss over i år, for Sonic Dream Team lanseres til Apple Arcade (iPhone, iPad, Mac og Apple TV) 5. desember.

Her vil vi nok en gang stå overfor den onde Dr. Eggman, som planlegger å bruke The Reverie til å gjøre drømmer til virkelighet. Et dødelig våpen i hendene på en galning, og det er selvsagt opp til deg å stoppe ham. Du er ikke begrenset til Sonic, for fem av vennene hans (Tails, Knuckles, Amy Rose, Cream og Rouge) vil også være spillbare, hver med sine egne unike fordeler.

Nå har Sega sluppet den animerte åpningen av spillet, som ikke inneholder noe gameplay, men som likevel er ganske spektakulær. Se videoen nedenfor.