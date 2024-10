Her er den første plakaten for Karate Kid: Legends

Sony Pictures Karate Kid er snart på vei til å krysse generasjoner med sin Karate Kid franchise. Etter fødselen for rundt 40 år siden, rebooten for nesten 15 år siden og veksten med Cobra Kai -serien, er vi snart klare til å se en ny generasjon av Karate Kid ankomme i en ny film som samler den opprinnelige disippelen, reboot-mesteren og litt friskt blod.

Den er kjent som Karate Kid: Legends, og nå som filmen er ferdig innspilt og har premiere 30. mai 2025, har Sony tatt til sosiale medier for å presentere den første offisielle plakaten, som gir oss vår første titt på den opprinnelige Karate Kid Ralph Macchio, reboot-mesteren og karatelegenden Jackie Chan, og deres nye vidunderbarn Ben Wang i aksjon.

Karate Kid: Legends Sony vil snart være vertskap for et New York Comic-Con -panel, som starter kl. 00:00 BST / 1:00 CEST den 19. oktober, og det ville ikke være et sjokk om dette er første gang vi får se filmen i form av en trailer, så følg med!