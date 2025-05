Her er den første teaser-traileren for Squid Game: Sesong 3

HQ

Sent i fjor ble Squid Game: Season 2 endelig sluppet, og fortsatte historien om Seong Gi-hun, som nå er ute etter hevn over arrangørene av de dødelige lekene. Men parallelt med innspillingen av sesong to ble det også spilt inn en tredje sesong, og vi vet allerede at den har premiere 27. juli.

Nå har vi en første teaser-trailer for Squid Game: Sesong 3, og det er tydelig at de morbide lekene fortsetter, samtidig som det ser ut til å foregå mye bak kulissene i det som sies å være den definitive slutten på denne monsterhiten.

Sjekk ut videoen nedenfor.