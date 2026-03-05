Her er den første traileren for filmen Suikoden Anime

HQ

Som vi tidligere har rapportert, gjør Suikoden comeback, om enn ikke som et spill, men som en anime. Filmen er basert på Suikoden II, som ofte regnes som et av de beste japanske rollespillene gjennom tidene.

Nå, med bare seks måneder igjen til premieren, har den første traileren blitt sluppet, sammen med en synopsis :

"Høylandsriket, som ligger i den nordøstlige delen av Dunan-regionen, har en mektig militærstyrke. To gutter, hovedpersonen Lilyu og hans beste venn Jowie, er medlemmer av en barnesoldatenhet. De to ser opp på den samme stjernehimmelen, sover i det samme teltet og tror på den samme fremtiden. Når kampen er over, og daggryet gryr, vender hverdagen deres tilbake.

"Men håpet er forgjeves, for de to blir sugd inn i skjebnens virvel som fører til krig. De maktesløse guttene får stor makt. Under en nattehimmel opplyst av 108 lysende stjerner begynner disse guttene, med ubesvarte spørsmål i sine hjerter, å gå fremover, ledet av sin egen tro."

Filmen lover å ha en "stjernespekket rollebesetning" med navn som Taku Yashiro i rollen som skurken Luka Blight, Chika Anzai som Jillia Blight, Takeo Otsuka som Shu, og Yoshino Aoyama i rollen som Apple.

Suikoden the Anime har premiere i oktober, og du kan se den første traileren nedenfor.