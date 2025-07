HQ

Hvis du går på kino for å se Fantastic Four denne uken, vil du også få et glimt av den kommende Avatar, kalt Fire & Ash. Gjennom Bluesky er det nå bekreftet at det vil bli vist en trailer før filmen, og det finnes også en første filmplakat med den nye karakteren Varang.

Varang er leder for en Na'vi-vulkanklan som kalles Ash People, og vi får se mer til henne når Avatar: Fire and Ash kommer på kino 19. desember.

Sjekk ut plakaten nedenfor. Hvor spent er du på del tre av Avatar-sagaen?