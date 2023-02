Her er den offisielle Fast X-plakaten

Hvis du har gledet deg til en dose "familie", så er det ingen tvil om at du har hatt mai 2023 markert kalenderen din en stund, da det vil være når den nest siste filmen i Fast and Furious-sagaen kommer. Filmen er kjent som Fast X og vil se Torretto-familien komme tilbake for nok et verdensomspennende actioneventyr som vi vil få flere detaljer om veldig snart.

Universal har nylig publisert den offisielle plakaten for filmen, noe som gir oss en titt på Vin Diesels Dom igjen, med et bilde som inneholder slagordet: "The end of the road begins"..

For å legge til dette, blir vi fortalt at Fast X sin trailer kommer så snart som neste uke, 10. februar for å være nøyaktig.

Gleder du deg til å se Fast X på kino når den debuterer 19. mai 2023.