Her er den offisielle lanseringstraileren for Borderlands 4

HQ

Vi er nå mindre enn en uke unna premieren på Borderlands 4. Nært, men ikke så nært at en såkalt "lanseringstrailer" burde ha blitt sluppet ennå. Men... Gearbox bryr seg ikke, og har nettopp sluppet en.

Traileren er kort og byr ikke på mye gameplay, men vi får i det minste se de forskjellige klassene, noen fiender, et par kjøretøy og våpen - en hel masse av dem! Vi blir også minnet på at Gearbox mener vi bør forhåndsbestille for å få noen ekstra godbiter.

Spillet slippes 12. september til PC, PlayStation og Xbox, og 3. oktober til Switch 2. Ta en titt på traileren nedenfor, og les vår nylige forhåndsvisning for å få noen siste inntrykk før utgivelsen.