Her er den offisielle teaser-traileren for Rebel Moon: Part Two

Etter at en ufullstendig første trailer av den kommende Rebel Moon: Part Two forleden fant veien til nettet har vi nå fått den offisielle versjonen. Så for de av dere som likte den første filmen er det bare å sette kryss i kalenderen 19. april. Du kan sjekke ut sammendraget og traileren nedenfor.

"Den episke sagaen om Kora og de overlevende krigerne fortsetter, og de forbereder seg på å ofre alt for å kjempe sammen med det modige folket i Veldt for å forsvare en en gang så fredelig landsby, et nyvunnet hjemland for dem som har mistet sine egne i kampen mot moderverdenen. Like før slaget begynner, må krigerne møte sannheten om sin egen fortid og avsløre hvorfor de kjemper. Mens Rikets fulle styrke slår ned på det gryende opprøret, knyttes ubrytelige bånd, helter vokser frem og legender skapes."

Hva syntes du om Rebel Moon, og gleder du deg til Scargiver?