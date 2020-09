Her er den offisielle traileren til The Haunting of Bly Manor

Du ser på Annonser

Det er ikke alltid skrekkserier er noe å skrive hjem om, men The Haunting of Hill House var en kjempepositiv overraskelse for mange, og det gjorde at Netflix nærmest øyeblikkelig satte i gang en ny serie med samme skaper, Mike Flanagan, samt mange av de samme skuespillerne.

Denne serien har fått navnet The Haunting of Bly Manor, og har premiere den 9. oktober. Nå har den offisielle traileren blitt sluppet, sjekk den ut nedenfor.