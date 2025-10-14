Her er det anspente øyeblikket Trump og Sánchez håndhilser etter at den amerikanske presidenten kritiserte Spania

HQ

I et hjertelig, men politisk ladet øyeblikk på fredstoppmøtet i Gaza 13. oktober tok USAs president Donald Trump og Spanias statsminister Pedro Sánchez hverandre i hånden, til tross for vedvarende uenigheter om militærutgifter og Midtøsten-politikk.

"Spania. Hvor er Spania? Jobber du sammen med ham når det gjelder BNP? Vi vil komme nærmere hverandre. Vi vil komme nærmere. Men du gjør en fantastisk jobb", sa Trump henvendt til Sánchez under en gjennomgang av landene som er involvert i fredsprosessen som avsluttet fiendtlighetene, sikret løslatelsen av israelske gisler og tillot humanitær hjelp inn i Gaza.

Håndtrykket, som var det første mellom de to lederne siden USAs president Donald Trump tiltrådte 20. januar 2025, virket vennskapelig, men var selvsagt et politisk ladet øyeblikk, særlig etter Trumps forslag i forrige uke om potensielt å utvise Spania fra NATO på grunn av landets nei til å øke forsvarsutgiftene til fem prosent av BNP.

Sánchez var invitert av Egypt og USA, og han deltok med fokus på å støtte fredsplanen og understreket at det haster med å få humanitær hjelp til Gaza. Til tross for ideologiske forskjeller og tidligere spenninger med Trump, understreket de to ledernes korte interaksjon den diplomatiske etiketten rundt et historisk skritt mot regional stabilitet.