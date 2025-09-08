Her er det interaktive kartet over Hollow Knight: Silksong med alt du trenger å finne og vite for å fullføre spillet

HQ

Torsdag 4. september i fjor ble Hollow Knight: Silksong, et av de mest etterlengtede spillene de siste årene, lansert på både PC og konsoller. Og selvfølgelig, for et så etterlengtet spill, har millioner av fans av det originale metroidvania invadert Pharloom i massevis og utforsker og nyter Team Cherrys arbeid, som vi her på Gamereactor syntes var utmerket.

Men det er dedikerte mennesker der ute som også ønsker å hjelpe spillere som ligger bak når det gjelder å få 100% i Silksong, og i et spill som dette kan det være overveldende å følge oppdragene, finne alle hemmelighetene og plasseringen av alle krefter, materialer og verktøy. Men ikke så mye lenger.

Nettstedet Mapgenie har publisert det komplette interaktive kartet over Hollow Knight: Silksong, og på det kan du finne plasseringen av alt nevnt ovenfor, samt de forskjellige NPC-møtene og nummererte oppdragslinjer, samt alle hemmelighetene i spillet. Den hjelper deg også med å unngå å gå deg vill før du finner Shakra og områdekartene hennes, så vi anbefaler at du alltid har denne fanen åpen mens du rydder et område av kartet for å være sikker på at du har alt. Du kan klikke og interagere med kartet nedenfor.

Og hvis du vil ha noen ekstra tips, må du ikke gå glipp av vår første skritt-guide til fremgang i Hollow Knight: Silksong. Og vi kommer til å legge ut mer snart...