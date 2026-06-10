Her er det nye logoen til Netflix sin Ghostbusters-serie

I løpet av de siste månedene har det kommet sporadiske oppdateringer om Netflix' kommende Ghostbusters-prosjekt, som er en animert TV-serie basert på de elskede Ghostbusters. Vi vet at Dan «Ray Stantz» Aykroyd er tilknyttet prosjektet som utøvende produsent, noe som forhåpentligvis garanterer autentisitet.

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Vi vet fortsatt ikke når TV-serien har premiere (bortsett fra at den er satt til 2027), og det er ingen trailer eller noe lignende ennå. Det ser imidlertid ut til at det snart er på tide å avsløre mer, for Netflix har nå presentert den nye Ghostbusters-logoen og avslørt tittelen.

TV-serien skal visstnok hete Ghostbusters: Night Shift, og hvis logoen er noe tegn på seriens stil, kan vi nok se frem til et popkunstdesign inspirert av Roy Lichtenstein og Andy Warhol. Sjekk ut logoen nedenfor.

Hva synes du om den nye logoen?