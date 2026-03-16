Her er din første titt på Ferrari Amalfi Spider

et er ikke hver dag du får se en ny Ferrari, men Car and Driver og Top Gear har gitt oss de første offisielle bildene av den offisielle Ferrari Amalfi V8 Spider, som kombinerer en sammenleggbar kalesje med den samme høytytende V8-motoren og teknologien som du finner i coupéen. Spideren er designet som en stilig GT-cabriolet, og forventes å komme som en 2027-modell og fortsette Ferraris tradisjon med frontmotoriserte drop-tops.

I kjernen sitter Ferraris velkjente 3,9-liters V8-motor med dobbel turbo, som produserer rundt 631 hestekrefter og et dreiemoment på 560 lb-ft. Kraften sendes til bakhjulene gjennom en åttetrinns dobbeltclutch-girkasse, og leverer ytelse på superbilnivå til tross for bilens grand-touring-fokus. Ferrari hevder at Amalfi Spider kan sprinte fra 0-62 mph på omtrent 3,3 sekunder og nå en toppfart på nærmere 199 mph.

Prisene har ikke blitt offisielt bekreftet, men cabriolet er forventet å koste rundt $300,000, litt mer enn Amalfi coupé den er basert på. Du kan se de første bildene nedenfor.