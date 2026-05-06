Her er en første kamuflert titt på Bentleys første elbil

Som du kanskje allerede vet, har Bentley allerede satt sine elbilplaner på vent, men en bil er så langt på vei at den vil slippe gjennom nettet, selv midt i en strategisving.

Og nå har denne foreløpig eneste elbilen blitt observert som en kamuflert prototyp på Nürburgring (gjennom Motor1), noe som gir oss et tidlig glimt av det Bentley kaller sin kommende "Urban SUV".

Den nye modellen vil stå ved siden av Bentayga i dagens line-up, med en forventet lengde på nærmere fem meter, så egentlig ikke "urban" etter selv den løseste definisjonen.

Selv om den fortsatt er Bentley-aktig, sier kommentatorer at dette representerer et skifte mot et mer moderne designspråk. Den kjører på VWs PPE-arkitektur, men de offisielle spesifikasjonene er fortsatt hemmelige.