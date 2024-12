Her er en første sniktitt fra Superman

HQ

I morgen kl. 15:00 er det tid for den første traileren for Superman, som James Gunn og DC omtaler som en teaser-trailer. Men det hindrer dem ikke i å minne oss på det i dag ved å gi oss en teaser for teaseren.

Det er ikke mange sekundene med video vi snakker om her, men det ser ut til at vi kan se frem til et mer positivt og tegneserieorientert premiss, og vi får også en smakebit av lydsporet, som ser ut til å minne litt om det John Williams en gang skapte til de klassiske Christopher Reeve-filmene.

Ta en titt på den lille appetittvekkeren (før den store appetittvekkeren) i Tråder-innlegget nedenfor.