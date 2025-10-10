Her er en første titt på BBCs nye Lord of the Flies-filmatisering
Jack Thorne bringer William Goldings klassiske overlevelsesfortelling til TV for første gang.
BBC har sluppet de første bildene fra den kommende Lord of the Flies-serien, som markerer den første TV-filmatiseringen av William Goldings ikoniske roman.
Serien er skapt av Adolescence-forfatteren og produsenten Jack Thorne, og det firedelte dramaet tar for seg historien om skolegutter som strander på en avsidesliggende øy etter en flyulykke.
Serien er spilt inn i Malaysia, og i rollene som Ralph, Piggy, Simon og Jack er det unge skuespillere, hvorav mange debuterer som profesjonelle skuespillere.
Serien beskrives som trofast mot Goldings 1950-tallsbilde, og med støtte fra forfatterens familie utforsker filmatiseringen uskyldens sammenbrudd og de mørkere sidene ved menneskets natur.
Serien forventes å ha premiere neste år, og nå kan du ta en første titt på BBCs nye Lord of the Flies-filmatisering i bildene nedenfor. Hva synes du om dem?