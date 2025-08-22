Her er en første titt på den nye forfølgerfienden i Resident Evil Requiem

HQ

En splitter ny demo har blitt avduket, satt i Rhodes Hill Chronic Care Center, hvor den nye hovedpersonen Grace Ashcroft navigerer i et svakt opplyst, passende uhyggelig miljø bevæpnet bare med en lighter og glassflasker. Mens kamp er forventet i den fullstendige utgivelsen, inneholdt denne demoen ingen skytevåpen i det hele tatt - noe som tvinger spillerne til å stole på stealth mens de utforsker en håndfull klinikkrom og en enkelt lang forbindelseskorridor. I tråd med overlevelsesskrekkformelen blir den skjøre illusjonen av sikkerhet raskt knust når en ny, ennå ikke navngitt stalkerfiende gjør sin entré.

Etter at Grace oppdager en livløs zombie (eller "infisert", som hun kaller det), blir liket plutselig revet bort av en massiv klo. Kameraet panorerer oppover akkurat idet skapningen setter tennene i zombiens hodeskalle, og viser både dens skremmende størrelse og dens manglende respekt for seriens tradisjonelle kanonføde.

Den nye forfølgeren er like høy som Lady Dimitrescu, har samme kroppsbygning som Lisa Trevor og kjever som minner om en Wendigo - skarpe, dødelige og ubarmhjertige. Med store, kuleformede øyne, klolignende hender og en foroverbøyd kroppsholdning er monsteret nådeløst, og reagerer umiddelbart på lyd, bevegelse og til og med Graces duft. I likhet med Xenomorph fra Alien: Isolation kan det snike seg gjennom luftrommet og overfalle byttet sitt uten forvarsel.

Interessant nok har skapningen én akilleshæl: lys. Nærmere bestemt det skarpe, hvite skinnet fra taklamper - den lille flammen fra Graces lighter har ingen effekt. Når den lokkes inn i et sterkt opplyst rom, brenner huden dens synlig, noe som får den til å skrike og trekke seg tilbake.

Denne mekanikken gir ikke bare spillerne litt av kontrollen tilbake, men tolker også Resident Evils klassiske "safe room"-logikk på en smart måte. Akkurat som Mr. X på mystisk vis ikke kunne gå inn i trygge rom, gir denne nye vrien en logisk og forfriskende vri på overlevelsesskrekkformelen.