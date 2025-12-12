Her er en første titt på filmen Street Fighter

HQ

En ny Street Fighter ble faktisk vist under The Game Awards, men ikke et spill. I stedet fikk vi en første titt på den kommende filmen, som skal ha premiere neste år.

Stilen overrasket oss litt og ser ut til å være laget med et snev av humor, med stjernene (inkludert Noah Centineo, Andrew Koji, Callina Liang, Roman Reigns, David Dastmalchian, Cody Rhodes, Andrew Schulz, Eric André, Vidyut Jammwal, Curtis '50 Cent' Jackson og Jason Momoa) som virkelig ser ut som sine digitale motstykker, inkludert Guiles umulige hårklipp.

Filmen har premiere 16. oktober, og du kan sjekke ut traileren nedenfor.