Her er en første titt på Ingrid fra Street Fighter 6

Karakteren med det skandinaviskklingende navnet Ingrid er en av Capcoms mest uvanlige kreasjoner. Hun skulle opprinnelig debutere i Capcom Fighting All-Stars i 2003, men som du kanskje husker, ble det prosjektet kansellert. Men Capcom likte henne, så hun ble gjenbrukt i andre prosjekter, hvorav det mest bemerkelsesverdige var Capcom Fighting Evolution.

Nå er det imidlertid på tide med hennes første virkelige Street Fighter-debut, med et utseende og design som er skapt helt fra grunnen av for Street Fighter 6. Ingrid er ikke en menneskelig karakter, noe som gjør at hun skiller seg ganske mye ut med sine mer flytende bevegelsesmønstre og unike evner, noe som sannsynligvis vil gjøre henne veldig populær.

Den 28. mai dukker hun opp i Street Fighter 6 som den siste fighteren i Year 3 Character Pass, og den første traileren med henne ble utgitt for en time siden. Etter kommentarene å dømme liker folk henne veldig godt, selv om noen påpeker at hun ikke akkurat passer inn i resten av listen, men føles mer som om hun hører hjemme i Guilty Gear eller Granblue Fantasy Versus Rising. Konsensus ser også ut til å være at hun føles som en veldig mektig karakter.

Gitt hennes evne til å påkalle portaler, tror mange at Ingrid vil være karakteren som gjør det mulig for Final Fantasy VII-karakteren Tifa å dukke opp som gjest i Street Fighter 6, noe som nylig ble ryktet av en relativt pålitelig kilde.

Sjekk ut den første Ingrid-traileren nedenfor.