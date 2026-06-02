Her er en første titt på Lex Luthor fra Man of Tomorrow

HQ

Mens vi venter på Supergirl, som kommer på kino i slutten av måneden, er innspillingen av Superman-oppfølgeren Man of Tomorrow allerede i full gang. I tillegg til Clark "Kal-El" Kent får vi også et gjensyn med Lex Luthor når de to blir tvunget til å slå seg sammen mot en ny trussel i form av romvesenet Brainiac.

Nå har James Gunn gitt oss en første titt på Lex Luthor i oppfølgeren. Du kan se hvordan han ser ut på bildet nedenfor, og Man of Tomorrow kommer på kino 9. juli neste år.