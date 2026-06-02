Man of Tomorrow
Her er en første titt på Lex Luthor fra Man of Tomorrow
Denne gangen vil Supermans erkefiende bli tvunget til å slå seg sammen med sin nemesis fordi trusselen fra Brainiac er så stor.
Mens vi venter på Supergirl, som kommer på kino i slutten av måneden, er innspillingen av Superman-oppfølgeren Man of Tomorrow allerede i full gang. I tillegg til Clark "Kal-El" Kent får vi også et gjensyn med Lex Luthor når de to blir tvunget til å slå seg sammen mot en ny trussel i form av romvesenet Brainiac.
Nå har James Gunn gitt oss en første titt på Lex Luthor i oppfølgeren. Du kan se hvordan han ser ut på bildet nedenfor, og Man of Tomorrow kommer på kino 9. juli neste år.