Her er en første titt på Masters of the Universe

Teknisk sett er det en teaser for en teasertrailer (som slippes i morgen), ment for å bygge hype for den faktiske traileren. Det er et konsept vi ikke er spesielt begeistret for, men når det gjelder det første glimtet av Masters of the Universe filmen, gjør vi selvsagt et unntak.

Det er også godt presentert med et kjapt tilbakeblikk til det søte 80-tallet, da konseptet med He-Man og hans venner (og kanskje fremfor alt hans fiender) ble født. Masters of the Universe er regissert av Travis Knight, som tidligere har laget flere kritikerroste og fantasifulle filmer, ikke minst Bumblebee.

I filmen følger vi Nicholas Galitzine i rollen som prins Adam, som blir tvunget til å ta opp kampen mot den onde Skeletor (Jared Leto), som har erobret planeten Eternia. Sjekk ut teaseren for teasertraileren nedenfor. I morgen ettermiddag er vi tilbake med den lengre versjonen.