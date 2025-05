Her er en første titt på Peacemaker: Sesong 2

HQ

Det kommer til å bli en flott sommer for DC-fans som har ventet på at Peter Safran og James Gunns nye univers skal komme i gang for alvor. Den 11. juli har Superman premiere, og den 21. august slippes Peacemaker: Sesong 2.

Så langt har det imidlertid vært svært lite informasjon om sistnevnte, og det eneste vi har sett er noen vage bilder. Nå får vi en sniktitt via Bluesky, og Gunn skriver at den første traileren vil bli sluppet... i morgen.

Vi kommer selvfølgelig til å vise den her på Gamereactor, men inntil da kan du se den første traileren nedenfor.