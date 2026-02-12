Her er en første titt på VW. ID. Polo

HQ

Det virker som om elbilprodusentene tidlig ønsket å skape et tydelig skille mellom vanlige bensindrevne biler og elektrisk drevne alternativer med en helt spesiell design. Det ser imidlertid ut til at den kommende VW ID. Polo helt vil droppe dette designskillet.

SH Proshots (via Carscoops) har lekket bilder av bilen med lite eller ingen kamuflasje, og den ser ut til å være veldig, veldig nær både en original Polo og den elektriske Golf.

Det har blitt hevdet at VW prioriterer gjenkjennelighet fremfor futurisme her, noe som kan være riktig. Bilen er forventet å lanseres i høst