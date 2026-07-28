Her er en mer naturlig og flytende versjon...» Kanadisk politiker leser opp en AI-tekst under en tale og får kritikk på nettet

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Bill Oliver, en politiker fra det progressive konservative partiet i New Brunswick, Canada, har blitt viral etter å ha lest opp en AI-tekst under en tale i lovgivende forsamling. Det så ut til at han ikke bare leste en AI-generert tekst, men også chatbotens tradisjonelle innledningssetning om den polerte tonen: «Her er en mer naturlig og flytende versjon...»

Kritikken, som har vært enorm på YouTube, X og Instagram, handler mindre om bruken av AI i seg selv enn om forberedelse, gjennomgang og ansvarlighet. Kritikere på nettet hevdet at det egentlige problemet var at Oliver tilsynelatende ikke hadde gjennomgått sin egen tale før han holdt den i forsamlingen.

Hendelsen har blitt et lettgjenkjennelig symbol på slurvete bruk av AI i politikken, og klippet har gitt næring til kritikken om at enkelte politikere kanskje outsourcer offentlige uttalelser til AI eller medarbeidere uten å sjekke resultatet ordentlig, noe som reiser spørsmål om tillit, seriøsitet og folkevalgt representasjon.

Her kan du se det virale klippet: