Her er en nærmere titt på karakterdesignene i X-Men '97

Den animerte TV-serien X-Men: The Animated Series var enormt populær i perioden 1992-1997, og da den animerte serien ble avsluttet stjal live-action-filmene rampelyset. Snart er det tid for å se våre kjære X-Men i animert form når Marvel Studios lanserer TV-serien X-Men '97, som blir en fortsettelse av 90-tallets TV-serie. Nå er det sluppet et par bilder som viser karakterdesignet til de ulike mutantene. Du kan se dem nedenfor!