Her er en oversikt over den kommende Switch 2 Welcome Tour Spillet kommer sammen med Switch 2 denne torsdagen.

HQ Et av spillene som slippes sammen med Switch 2 er det svært merkelige Welcome Tour, som er omtrent akkurat det det høres ut som: en gjennomgang av Switch 2 med alle funksjonene og nyvinningene den tilbyr. Spillet koster bare £7.99/€9.99 og inkluderer 20 minispill og 14 tekniske demoer, og nå har Nintendo sluppet en ny trailer i Japan via sin Nintendo Today app. Hvis du ikke har en japansk konto, kan du sjekke ut traileren på Mastodon i stedet via denne lenken. Her får vi blant annet en god oversikt over hvordan det er å gå rundt på konsollen blant alle knappene, kontaktene og tilbehøret, og sjekke ut ulike minispill.