Her er et bilde fra den kansellerte Coyote vs. Acme-filmen

HQ

I 2022 fikk Warner Bros. mye negativ oppmerksomhet etter å ha kansellert Batgirl-filmen som nærmest var ferdig, så man skulle tro at selskapet ville unngå noe lignende igjen. Så kom 2023, og John Cenas Wile E. Coyote-film ble også plassert i WBs hvelv. Den gode nyheten var at selskapet var villig til å selge den, så her er en smakebit for potensielle kjøpere.

Eric Bauza, stemmeskuespilleren til Wile E. Coyote, bestemte seg for å avslutte 2023 med å dele det første offisielle bildet fra Coyote vs. Acme, der hans kjære karakter sitter i en rettssal sammen med advokaten sin, spilt av Will Forte. Bildet er ledsaget av meldingen:

"Vi ses i 2024!!! 🦊🪧🧲🧨💣💥 #CoyoteVsACME"

Det får det til å virke som om han har hørt noe om at filmen har fått en ny eier og distributør, men det er bare spekulasjoner på dette tidspunktet.