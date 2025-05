Her er et familieportrett av Addams-klanen

HQ

Squid Game, Stranger Things og alt annet, beklager, men på Netflix er det ingenting som tiltrekker seg like mange seere som Wednesday. Og 6. august er serien tilbake med første halvdel av sesong to. Jenna Ortega er tilbake i hovedrollen, men det er selvfølgelig også noen nye karakterer å bli kjent med, og med det i tankene byr Netflix nå på et familiebilde.

Bildet inkluderer Hester Frump (spilt av Joanna Lumley), som er Morticias mor, og vi gleder oss til å bli bedre kjent med henne. Onkel Fester (spilt av Fred Armisen), nummer to fra høyre, er også verdt å holde et øye med, ettersom han vil få sin egen spinoff-serie i fremtiden.

Andre halvdel av sesong to har premiere 3. september, og vi er spente på å se om den kan tiltrekke seg like mange seere som sesong én gjorde (og sementerte Ortega som en av Hollywoods mest ettertraktede skuespillerinner).