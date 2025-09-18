Her er et første glimt av Star Wars: Starfighter

HQ

Selv om det har kommet en rekke TV-serier av varierende kvalitet i Star Wars-universet de siste årene, har nye filmer vært helt fraværende. Likevel er flere under utvikling, og neste år kan vi se frem til at The Mandalorian & Grogu får premiere i mai, etterfulgt av Star Wars: Starfighter i mai 2027.

Sistnevnte er spekket med kjendiser, inkludert Mia Goth, Aaron Pierre, Matt Smith og Amy Adams - og fremfor alt Ryan Gosling i det som sies å være hovedrollen. Så langt har vi ikke sett noe fra den, men onsdag kveld delte regissør Shawn Levy et bilde fra settet via Instagram. Han skal befinne seg på Sardinia (Italia), og skriver: "Somewhere in the Mediterranean Sea #Starfighter"

Nøyaktig hva Goslings karakter gjør ute på havet gjenstår å se når filmen slippes, men det ser i det minste ut til at Star Wars-estetikken er der, eller hva tror du?