Her er et første glimt av Tony Chopper

HQ

Den første offisielle teaseren for One Piece: Sesong 2 har landet, og gir et første glimt av Tony Chopper - det blånese, hattbærende reinsdyret med et hjerte av gull. Klippet, som ble sluppet via Netflix' sosiale kanaler, bekrefter også at den nye sesongen kommer neste år og forventes å følge Drum Island-buen, der Luffy og gjengen møter kaldere klima og støter på nye allierte - spesielt den elskelige legen som, basert på dette første glimtet, ser ut til å være klar til å stjele showet lenge før premieren.

Du kan sjekke ut den korte teaser-traileren nedenfor.

Gleder du deg til den nye sesongen av One Piece?