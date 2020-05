Her er et nytt bilde fra Dune

Alle som venter på Denis Villeneuves kommende Dune lurer nok på det samme akkurat nå: når slippes egentlig en trailer? Forhåpentligvis blir det snart, og frem til det kan Empire by på enda et bilde fra den etterlengtede filmatiseringen, hvor vi kan se Gurney Halleck (Josh Brolin) og Paul Atreides (Timothée Chalamet) ombord på et ornithopter i et avgjørende øyeblikk. Scenen bildet er tatt fra er visstnok en av regissørens favoritter for øyeblikket.

Du kan lese mer om Dune i Empires kommende nummer som slippes den 14. mai.