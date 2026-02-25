Her er Fallout 4 lanseringstrailer for Switch 2-utgaven

HQ

Endelig er det nå mulig å oppleve Bethesdas like radioaktive som dødelige ødemark på Nintendo-konsoller, da Fallout 4 i går ble sluppet til Switch 2. Denne utgaven kalles Anniversary Edition og inkluderer i tillegg til grunnspillet også seks offisielle utvidelser: Automatron, Far Harbor, Nuka-World og Workshop-tilleggene.

Men hvorfor stoppe der? Bethesda er tydeligvis opptatt av at Switch 2-eiere skal ha mye moro med Fallout 4, så de inkluderer også "over 150 stykker Creation Club-innhold, inkludert fanfavoritter og tidligere uutgitte gjenstander designet for å forbedre reisen din. Fra nye våpen og forskjellige Dogmeat-raser som en husky eller en dalmatiner, til spilljusteringer og oppdragsutvidelser, det er noe for enhver Vault Dweller."

For å gi oss en nærmere titt på alt dette, har en lanseringstrailer blitt sluppet, som du finner nedenfor. Ta en titt på den, og hvis du er ivrig etter å spille, kan du laste det ned via eShop i dag - og det vil bli utgitt fysisk i april.