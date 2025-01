Her er forside-stjernene til PGA Tour 2K25

Det er kanskje snø og is over store deler av Europa akkurat nå, men våren er ikke så langt unna, og det er da golfsuget vil melde seg igjen for mange. Men uansett vær har vi alltid PGA Tour 2K-serien som en fin innendørs erstatning, og nå har coverstjernene for PGA Tour 2K25 blitt presentert på Instagram.

HQ

Det blir Max Homa, Matt Fitzpatrick og den legendariske Tiger Woods som får æren av å fronte både standardutgaven og den dyrere Deluxe Edition. Vi vet ikke når spillet faktisk vil bli utgitt, men det har gått over to år siden PGA Tour 2K23 ble lansert, så forhåpentligvis trenger vi ikke å vente for lenge.

Hva synes du om valget av golfere?