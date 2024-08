Her er første offisielle titt på den røde Hulken

HQ

En dag etter det som ville ha vært den avdøde, store Jack Kirbys 107-årsdag - tenk det - har Marvel vist frem en trailer for deres 85-årsdag.

85 years of Marvel-traileren er fylt til randen med tilbakeblikk på noen av Marvels mest definerende øyeblikk, i tillegg til et skred av nye avsløringer, som du kan se her:

HQ

Med glimt fra Thunderbolts* (en film jeg gleder meg ekstremt mye til), den kommende Disney+-serien Ironheart, og Daredevil: Born Again for å konkurrere med den tøffe konkurransen, men det som skiller seg ut er vårt første offisielle blikk på Harrison Fords røde Hulk fra Captain America: Brave New World.

I tillegg til denne 85-årsjubileumstraileren har Marvel også avslørt en ny trailer for Agatha All Along, som kommer til Disney+ den 18. september.

HQ

Alt i alt, med den nylige suksessen til Deadpool & Wolverine og mengden hype som går inn i filmer som The Fantastic Four og de som vises i denne traileren, virker det virkelig som om MCU kan være tilbake.

Og som alltid når man ser fremover, er det viktig å se seg tilbake - å huske arbeidet til Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko og deres likesinnede og (unnskyld ordspillet) beundre hvordan karakterene deres har gått fra blekk på sider til en global sensasjon.

Hva er du mest spent på i fremtiden for Marvel og MCU? For meg er det noe med bildet av Charlie Cox tilbake i Daredevil -kostymet som får meg til å bli hyped (øynene, chico). Gi oss beskjed i kommentarfeltet nedenfor, og følg med på Gamereactor når vi gir deg alt det siste.