Her er første titt på Game of Thrones-spinoffen A Knight of the Seven Kingdoms

HQ

HBOs planer om å få flere serier basert i Westeros og verdenen av Is & Ild tar fart, for snart vil A Knight of the Seven Kingdoms føye seg inn i rekken av Game of Thrones og House of the Dragon.

Serien følger Ser Duncan the Tall, en ridder av De syv kongeriker, som du kanskje har gjettet, og en ung konge Aegon som er spesielt skallet. Serien utspiller seg rundt 100 år etter House of the Dragon, og rundt 100 år før hendelsene i Game of Thrones.

Hvis du ikke er oppdatert på Westerosi-historien din og ikke vil at hendelsene i House of the Dragon skal ødelegges, kan det kanskje være verdt å vente med denne, ettersom vi ikke kan se hvordan de kan unngå å snakke om hendelser i Targaryens fortid, spesielt med tanke på at vi kommer til å møte noen i serien.