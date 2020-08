Her er Gamereactors nye racingsimulator-rig

Petter Hegevall, den svenske sjefredaktøren, er kanskje en større sportspillelsker enn selv Daniel, og er mer enn villig til å bruke en pen sum penger for å gjøre opplevelsen når han spiller så bra som mulig. Det startet med et Playseat, Logitech G25 og en grei TV for omtrent 15 år siden. Deretter har det gradvis utviklet seg fra Rennsport Cockpit og Porsche GT2-ratt fra Fantatec da Forza Motorsport 4 ble lansert til en GT Track Cockpit med tre Philips-spillmonitorer og Motion V3 Platform fra Next Level Racing et par år senere. Nå har det blitt gjort en ny oppgradering med en Simrig SR1-rig, et DD2-ratt fra Fanatec, Heusinkveld Sprint-pedaler og tre stykker av LGs knallgode C9 55" OLED-TVer. Du kan se og høre Petter gå gjennom alt dette i videoen under.

Du ser på Annonser