Her er grunnen til at en viktig scene ble fjernet i The Terminator

The Terminator regnes fortsatt som en av tidenes beste actionfilmer, men det er noen små hull i filmens plot. Vi lurer nemlig på hvordan Cyberdyne Systems kom i besittelse av mikrobrikken som plasseres i terminatorene.

En slettet scene kunne ha avslørt dette, og dermed vist at Terminator er far til Skynet, på samme måte som Kyle Reese er far til John Connor. Filmens produsent, Gale Ann Hurd, har uttalt seg om hvorfor scenen ikke kom med i det endelige klippet.

"Terminator-finansiøren John Dalys HemdaleFilms hadde en produksjonsavtale med OrionPictures, men hadde ennå ikke laget en hit (det endret seg med vår film og Platoon). De insisterte på at vi skulle bruke finansvenner og ikke skuespillere i denne scenen, noe som ødela den for oss", skrev Hurd.

"De ble betalt som skuespillere, via TaftHartley-loven. Jeg tror han insisterte på at de skulle være med i filmen fordi finansmennene var blitt lovet avkastning på investeringen sin, noe de ennå ikke hadde fått. Daly trodde aldri at filmen ville bli en suksess."

Som vanlig ble altså en filmscene ødelagt av de som forsøkte å finansiere den. Det er ikke en sjokkerende historie i Hollywood, men det er likevel interessant at ingen trodde at The Terminator ville bli en suksess.