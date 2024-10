Her er grunnen til at Sony plutselig måtte refundere PS5-kopier av Hotline Miami 2 i Australia

HQ

Hotline Miami 2: Wrong Number Hotline Miami 2 ble utgitt helt tilbake i 2015, og mens alle over hele verden elsket oppfølgeren til et utrolig spill, var det ett land som ble utelatt. Australias strenge klassifiseringsnemnd hadde slått til igjen, og spillet ble forbudt fordi det inneholdt en scene som kunne hoppes over, og som viste seksuell vold.

I oktober i fjor fikk Hotline Miami og oppfølgeren en egen PS5-utgivelse i Australia, noe som kanskje reparerte et ti år gammelt sår. Men selv om noen kjøpte spillet, har det nylig blitt refundert takket være at det australske klassifiseringsstyret nok en gang har oppdaget at spillet er tilgjengelig.

Du vil motta refusjon hvis du har kjøpt spillet, men det ser ut til at Hotline Miami 2 og Australia fortsetter å være et par som bare ikke fungerer. Spillets skaper anbefalte til og med å piratkopiere det til australske fans.

Devolver har siden svart på denne fjerningen fra PlayStation-butikken med et bilde sendt til Eurogamer. Det er et skjermbilde fra Hotline Miami 2 der det står "gode tider varer aldri."