Her er gruppene for EA Sports FC Pro World Championship

HQ

Det er nesten på tide for EA Sports FC Pro sesongen å avslutte. Sesongens siste turnering er satt til å finne sted fra og med i morgen, med dette er FC Pro World Championship som ser 32 spillere konkurrere om en del av en premiepott på 1 million dollar. Med det arrangementet nesten her, kan du se hvordan gruppene for turneringen er arrangert og likeledes en oversikt over hele helgens tidsplan også.

Før vi kommer til Group Stage som arrangeres i morgen (11. juli), er det verdt å være klar over at en Play-In Stage arrangeres i dag (10. juli). Når det gjelder hvem som er involvert her, kan du se gruppeoppsettet nedenfor.

Etter at dette er avsluttet og ytterligere åtte spillere har sikret seg en plass i hovedturneringen, kan du se hvordan Group Stage -gruppene vil bli delt inn nedenfor. Forvent at denne handlingen begynner fra rundt 17:15 BST / 18:15 CEST.

Etter dette kan vi se frem til ytterligere to dager med action, begge med knockout-formater. 12. juli er det Knockout Stage, som starter kl. 17:15 BST / 18:15 CEST. Dette vil deretter bli fulgt av Finals den 13. juli og starter på det tidligere tidspunktet 13:15 BST / 14:15 CEST.