Her er hele verdenskartet til Final Fantasy XVI

Final Fantasy-spill pleier som regel å være ganske store, så derfor har de ikke små kart som kun byr på et par små interessepunkter og åpne vidder, noen av de har store verdenskart med separate nasjoner og variert terreng.

Det er også tilfellet i det kommende Final Fantasy XVI. Vi har kun sett små bruddstykker av historien, men allerede gjennom den første traileren får man inntrykk av at det er forskjellige land, riker og trosretninger i spillet, og nå har vi fått vår første titt på verdenskartet.

Dette kommer via et innlegg på Square Enix sin hjemmeside, hvor de samtidig avslører at verdens navn er Valisthea. Denne verden styres av seks forskjellige riker, som konstant er i konflikt.