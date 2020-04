Her er helgens gratisspill

Snart får vi endelig ta helg, og vi har som vanlig samlet sammen gratistilbudene for alle som liker å spille, selv med et stramt budsjett (eller bare vil prøve noe nytt), og først ut er Activision som nå lar oss spille multiplayer i Call of Duty: Modern Warfare gratis hele helgen. Fem baner tilbys og det gjelder hele helgen på alle plattformer.

Epic Game Store tilbyr som vanlig spill som kan lastes ned og beholdes for alltid - helt gratis. Denne uken handler det dog bare om ett spill, og det er For The King.

Microsoft har sitt gratisprogram kalt Free Play Days, og nå kan du laste ned og spille Bleeding Edge, Madden NFL 20 og Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 uten ekstra kostnad om du har Xbox Live Gold.

Og til slutt gjelder også tilbudet om å laste ned Journey og Uncharted: The Nathan Drake Collection helt gratis på PlayStation 4. Det er verdt å nevne at Uncharted 4 er et av denne månedens PlayStation Plus-spill, så det betyr at, om du har PS Plus, du kan skaffe deg hele Uncharted-serien uten ekstra kostnad akkurat nå.