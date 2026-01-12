Her er Hideo Kojimas favorittfilmer og -serier fra 2025

HQ

Som du vet har vi allerede publisert våre topplister over de beste spillene, TV-seriene og filmene i 2025, og vi har dekket andre store prisutdelinger som The Game Awards. Man skulle kanskje tro at vi var ferdige med dette, men nå har en person vi vet mange ser opp til delt sine tanker om fjoråret, og han er så innflytelsesrik at vi vet at hans smak er av stor interesse.

Vi snakker om bransjeveteranen og ikonet Hideo Kojima, som har publisert sine lister over favorittfilmer og TV-serier for 2025 på Instagram. Som du kanskje kan gjette, er det mildt sagt en blandet pose, fylt med både uventede (Heretic og The Shadow's Edge) og forventede (Frankenstein og KPop Demon Hunters) bidrag, samt noen mer nisjepregede titler (Affeksjonsverdi og Quand Vient l'Automne).

Sjekk ut alle Kojimas favoritter nedenfor. Ser du noe du liker, er overrasket over eller vil sjekke ut basert på anbefalingene hans?







