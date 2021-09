Her er hva Alan Wake Remastered krever av din PC

HQ

Om ikke lenge blir det endelig mulig å oppleve Alan Wake på en ny måte via Alan Wake Remastered, som kommer til å tilby oppskalert og restaurert grafikk på både PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series og PC.

Men hvis du spiller på sistnevnte, hva kommer spillet til å kreve av maskinen din? Det vet vi nå, for systemkravene har blitt offentliggjort via blant annet Epic Games Store, og du kan se dem under:

Minimun:

CPU: i5-3340 or equivalent

GPU: Nvidia GeForce GTX 960 or AMD Equivalent. 2GB VRAM.

RAM: 8 GB or higher

Anbefalt:

i7-3770 or equivalent

GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 or AMD Equivalent. 4GB VRAM

RAM: 16 GB