Her er hva du får i den fysiske utgaven av Rayman 30th Anniversary Edition

Da Rayman 30th Anniversary Edition ble annonsert på State of Play-sendingen nylig var det mange som ble overrasket over å høre at spillet skulle lanseres dagen etter i digitalt format. Vi benyttet raskt anledningen og anmeldte spillet i en tekst som du kan lese i sin helhet her.

Men siden dette spillet er en godbit for alle Rayman-fans, og samler noen få versjoner av det originale spillet og også en detaljert dokumentar om hvordan det 30 år gamle spillet ble laget, lurer du kanskje på når du kan få tak i en fysisk utgave og hva den vil inneholde.

Via Ataris egen nettside har vi nå fått svar på dette, ettersom det er bekreftet at den fysiske utgaven vil begynne å sendes 26. juni, og at den vil inneholde en kopi av spillet, men også et vinylklistremerkeark, noen originale Rayman-postkort, et vendbart omslag og en dobbeltsidig plakat også. Og alt dette koster bare £22,44 (ca. €26).

Har du allerede sikret deg en digital kopi av spillet, eller venter du på denne fysiske utgaven?