Her er hva du kan forvente av Fragpunks første sesong

Mens Marvel Rivals fortsatt er spillet å spille for mange, vil NetEase neste uke debutere en annen live-service hero-shooter, med denne som kommer fra utvikleren Bad Guitar Studio og er kjent som Fragpunk. Med spillet som skal debutere på PC, PS5 og Xbox Series X / S, har utvikleren nå løftet gardinen på hva spillets første sesong vil tilby fansen, og unødvendig å si at det vil være mye å glede seg over.

Vi blir fortalt at den innledende sesongen er kjent som Wild Dawn, og den vil inneholde 13 spillbare karakterer kjent som Lancers, syv kart å oppleve, 16 våpen å bruke og over 150 Shard Cards for å massivt modifisere og påvirke spillingen og handlingen.

I tillegg til dette kan vi forvente en rekke spillmoduser å glede oss over, inkludert Shard Clash, Outbreak, One Shot, Sniper Deathmatch, Melee Deathmatch, og mer. Det vil til og med være noen lanseringsinsentiver for å gi spillerne en grunn til å sjekke ut spillet, for eksempel blå og hvite porselensvåpenskinn, forskjellige klistremerkepakker, våpensjarmer og valuta i spillet som kan brukes til å skaffe seg enda mer kosmetikk.

Du kan se alt dette i aksjon i den siste traileren for spillet nedenfor, og når det gjelder hva fremtiden bringer for Fragpunk, blir vi fortalt at den vil bruke en sesongstruktur der sesongene er delt inn i fire måneders perioder som spenner over to kapitler hver, med hvert kapittel som gir en ny Lancer, mer Shard Cards, flere kart, og til og med en og annen spillmodus.

Har du tenkt å sjekke ut Fragpunk når det lanseres 6. mars?