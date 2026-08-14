Her er hva du kan forvente deg av kryssingen mellom Battlefield 6 og « Top Gun

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Da EA og Battlefield Studios avslørte den fjerde sesongen av « Battlefield 6 i sin helhet, fikk vi vite hva den første bølgen ville inneholde, og vi fikk også smakebiter på hva som skulle følge i den andre og tredje bølgen. På det tidspunktet ble det bekreftet at den andre bølgen ville inneholde et stort «Top Gun»-samarbeid, og med lanseringen allerede neste uke, er nå den komplette planen for de to siste innholdsbølgene blitt delt.

«Top Gun»-kryssbølgen starter 18. august, og når det gjelder hva den vil tilføre, blir det et nytt tidsbegrenset arrangement kalt «Top Gun», et annet kalt «Top Gun: Carrier Strike», samt lanseringen av kartet «Wake Island». I tillegg kan du forvente at «Fighter Sweep»-modusen kommer til Redsec sammen med interessepunktet «Aircraft Carrier». Til slutt vil både hovedspillet og Battle Royale få Interdictor-våpenet, tilskuermodus og tilpassede lobbyer, jagerflyet F/A-81F Super Spectre og jetflyet F-74A Seacat.

Når det gjelder hva de ulike «Top Gun»-modusene vil by på, har det kommet en ny trailer som setter søkelyset på mye av det dette har å tilby fansen, og du kan se den nedenfor.

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Når vi ser frem mot den siste bølgen av innhold som er planlagt til 15. september, vil hovedspillet få «Deep Six: Collection Event»-utfordringene og «Only in BF: Best of Year 1-begivenheten, mens Redsec utvides med Phantom Program-hemmeligheter å jakte på og nærhetschat som en funksjon, og modusopplevelsene får også Diver's Knife-våpenet.

Sjekk ut den fullstendige veikartet nedenfor.