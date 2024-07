Her er hva du kan forvente deg av Suicide Squad: Kill the Justice League's andre sesong

HQ

Hvis du fortsatt (som en av defå) holder deg oppdatert og regelmessig sjekker inn på Suicide Squad: Kill the Justice League,, har du uten tvil ventet spent på ankomsten av andre sesong av actionspillet. Denne starter neste uke, den 11. juli, og med det i tankene har Rocksteady lagt ut veikartet for innholdet.

Sesongen vil spenne over to episoder, Frozen Heart og Winter, og vil se introduksjonen av Mrs. Freeze som karakter. Det vil også bringe en ny nærkampvåpenpakke, et Killer Frost Infamy -sett, Firefly Notorious våpen og et Parasite Notorious nærkampvåpen. Det vil også være endringer i Metropolis, en Superman og The Flash Brainiac kamp, et nytt kamppass, og alt dette er lovet for Episode 3: Frozen Hearts.

Episode 4: Winter vil gi lignende tillegg, for eksempel Captain Cold Infamy -settet, Icicle Notorious -våpenet, Trickster Notorious nærkampvåpen, en Green Lantern og Superman Brainiac -kamp, og nye Incursions også.

Kommer du tilbake for å sjekke ut dette nye Suicide Squad innholdet?