Her er hva du kan forvente fra Kiln resten av året

Det er en stor dag for fans av Double Fine, ettersom den talentfulle utvikleren som ga oss Keeper for bare rundt seks måneder siden, lanserer Kiln i dag, 23. april. Kiln er et finurlig og uvanlig spill der lag og spillere konkurrerer i en rekke uvanlige moduser ved hjelp av keramikk som de selv har laget og designet.

Med lanseringen i dag har Double Fine nå delt veikartet for Kiln, og fremhever hva du kan forvente i dybden fra de neste ukene, samtidig som de erter hva resten av 2026 også vil by på.

Vi blir fortalt at den første uken med støtte etter lanseringen vil bringe Dinosaur Decoration Pack, og at dette deretter vil bli fulgt av Update 1 og Hades-kartet i uke to. Den tredje uken vil deretter legge til en klistremerkepakke, og det er kanskje verdt å vite at hver oppdatering til dette punktet kommer helt gratis. Dette vil imidlertid endre seg i uke fire når Cats & Dogs Decoration Pack gjør sin ankomst.

Frem mot sommeren kommer det en gratis funksjonsoppdatering som kalles Mission Criti-Bowl, som legger til to nye kart og oppdrag, en grytejournal og mer som en del av progresjonssuiten i spillet. Det er ikke gitt noen dato for denne oppdateringen, noe som også er tilfelle for høst- og vinterplanene, der vi bare får beskjed om å forvente en fotomodus og "nye måter å spille på!"

