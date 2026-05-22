Her er hva du kan tjene i Forza Horizon 6s fire uker lange Welcome to Japan-arrangement

Det er bare passende at det første arrangementet som debuterer i Forza Horizon 6 ville ha en enorm vekt på japanske biler. Nå er Welcome to Japan-serien tilgjengelig i spillet, og har startet med en fire uker lang aktivitet som gir spillerne en sjanse til å tjene en rekke japanske bilmodeller ved å konkurrere i sesongbaserte aktiviteter.

For de som ikke er klar over hva sesongaktiviteter er, er dette faktisk bare vanlige aktiviteter på Forza Horizon 6 -kartet. De tar eksisterende løp og aktiviteter i den åpne verdenen og legger en ekstra begrensning over dem, og ber deg om å vinne et løp i en japansk bil i klasse A eller å fullføre et Time Attack med en japansk SUV. Situasjonen endrer seg ofte, noe som betyr at du trenger en bred garasje for å erobre det som kreves.

Men skulle du gjøre det, er det mange flere biler å velge mellom, som spenner over de fire roterende sesongene i løpet av de neste fire ukene. Sommeren, som nå er i gang, vil la fansen tjene Toyota Altezza RS200 Z Edition fra 1999 og Mitsubishi Lancer Evolution IX MR fra 2006. Etter dette, fra 28. mai, blir høsten når Nissan Skyline GT-R V-Spec fra 1997 og Honda CR-X SiR fra 1991 vil være tilgjengelig.

Deretter følger vintersesongen fra 4. juni med Subaru STI S209 fra 2019 og Toyota Land Cruiser Arctic Trucks AT37 fra 2016. Til slutt er det vårsesongen fra 11. juni, hvor Toyota Starlet Glanza V fra 1996 og Toyota Corolla SR5 fra 1974. Hvis du deltar nok i sesongen, vil du bli belønnet med en Nissan 370Z 2010 og til og med en sjelden Mazda Furai 2008.

Vil du krysse av for noen oppgaver i Welcome to Japan-serien?